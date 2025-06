Les Estivales du Pré-Bocage entre biceps et paillettes à Les Monts d’Aunay Place de L’Hôtel de ville Les Monts d’Aunay 2 août 2025 11:00

Calvados

Début : 2025-08-02 11:00:00

fin : 2025-08-02 12:15:00

2025-08-02

Manue et Marion débarquent au volant de leur camion, pour un voyage de 50 minutes, qui vous fera passer du rire au frisson, de situations outrageantes à des instants de poésie.

Dans cette création, elles s’amusent à jouer de leurs personnalités, leurs identités, leurs différences.

Mais ces dames-là ne jouent pas à des jeux comme les autres. Quand certaines font mumuse avec leurs chatons, elles portent de gros tubes de métal. Lorsque d’autres s’attendrissent devant des films d’amour, elles se suspendent à 7 mètres de haut. Mais en fin de compte, ne sont-elles pas tout cela à la fois ? Des brutes au cœur tendre, des râleuses sensibles, des sentimentales en mal de frisson.

Un spectacle pour s’évader du quotidien et s’amuser léger quand le portique pèse trop lourd.

Place de L’Hôtel de ville Aunay-sur-Odon

Les Monts d’Aunay 14260 Calvados Normandie culture@pbi14.fr

English : Les Estivales du Pré-Bocage entre biceps et paillettes à Les Monts d’Aunay

Manue and Marion get behind the wheel of their truck for a 50-minute journey that will take you from laughter to thrills, from outrageous situations to poetic moments.

In this creation, they play with their personalities, identities and differences.

But these ladies don’t play games like others. When some play with their kittens, they wear big metal tubes. When others fall in love with romance films, they suspend themselves 7 meters high. But in the end, aren’t they all of the above? Tender-hearted bullies, sensitive moaners, sentimental thrill-seekers.

A show that lets you escape from everyday life and enjoy light entertainment when the gantry weighs too much.

German : Les Estivales du Pré-Bocage entre biceps et paillettes à Les Monts d’Aunay

Manue und Marion landen am Steuer ihres Lastwagens und begeben sich auf eine 50-minütige Reise, die Sie vom Lachen zum Schaudern, von unverschämten Situationen zu poetischen Momenten bringt.

In dieser Kreation spielen sie mit ihren Persönlichkeiten, ihren Identitäten und ihren Unterschieden.

Aber diese Damen spielen keine Spiele wie alle anderen. Wenn einige von ihnen mit ihren Kätzchen spielen, tragen sie große Metallrohre. Wenn andere Liebesfilme anschauen, hängen sie in sieben Metern Höhe. Aber sind sie nicht am Ende alles auf einmal? Sie sind Rüpel mit einem weichen Herzen, sensible Nörglerinnen und sentimentale Frauen, die nach einem Nervenkitzel suchen.

Ein Spektakel, um dem Alltag zu entfliehen und sich leicht zu amüsieren, wenn das Klettergerüst zu schwer ist.

Italiano :

Manue e Marion si mettono al volante del loro camion per un viaggio di 50 minuti che vi porterà dalle risate al brivido, da situazioni scandalose a momenti poetici.

In questa creazione, si divertono a giocare con le loro personalità, le loro identità e le loro differenze.

Ma queste signore non giocano come gli altri. Quando alcune giocano con i loro gattini, indossano grandi tubi di metallo. Quando altre si emozionano guardando film d’amore, si sospendono a 7 metri d’altezza. Ma alla fine, non sono forse tutte queste cose? Bulli dal cuore tenero, lamentosi sensibili, sentimentali in cerca di emozioni.

Uno spettacolo che è una gradita evasione dalla vita di tutti i giorni, e un divertimento leggero quando il cavalletto pesa troppo.

Espanol :

Manue y Marion se ponen al volante de su camión para un viaje de 50 minutos que le llevará de la risa a la emoción, de situaciones rocambolescas a momentos poéticos.

En esta creación, se divierten jugando con sus personalidades, sus identidades y sus diferencias.

Pero estas señoras no juegan como las demás. Cuando algunas juegan con sus gatitos, llevan grandes tubos metálicos. Cuando otras se emocionan viendo películas románticas, se suspenden a 7 metros de altura. Pero al final, ¿no son todas estas cosas? Bravucones de corazón blando, quejicas sensibles, sentimentales en busca de emociones.

Un espectáculo para evadirse de la vida cotidiana y divertirse cuando el pórtico pesa demasiado.

L’événement Les Estivales du Pré-Bocage entre biceps et paillettes à Les Monts d’Aunay Les Monts d’Aunay a été mis à jour le 2025-06-17 par Calvados Attractivité