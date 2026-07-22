Les Estivales du Pré-Bocage Renaissance, à Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay
samedi 1 août 2026 · Les Monts d'Aunay
Informations pratiques
Les Monts d’Aunay
Les Estivales du Pré-Bocage Renaissance, à Aunay-sur-Odon
Place de L Hôtel de ville Les Monts d’Aunay Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 11:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Pour ces Estivales du Pré-Bocage, musiques populaires, musiques de chasse, musiques de combat, musiques de cour … De la danse pure … envoûtante !
Pour ces Estivales du Pré-Bocage, musiques populaires, musiques de chasse, musiques de combat, musiques de cour … De la danse pure … envoûtante ! .
Place de L Hôtel de ville Les Monts d’Aunay 14260 Calvados Normandie +33 2 31 77 57 48
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English : Les Estivales du Pré-Bocage Renaissance, à Aunay-sur-Odon
At this year’s Estivales du Pré-Bocage festival: folk music, hunting music, battle music, court music… Pure dance… spellbinding!
L’événement Les Estivales du Pré-Bocage Renaissance, à Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay a été mis à jour le 2026-07-22 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie
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