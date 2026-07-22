Informations pratiques

Les Monts d’Aunay

Les Estivales du Pré-Bocage Renaissance, à Aunay-sur-Odon

Place de L Hôtel de ville Les Monts d’Aunay Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 11:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Pour ces Estivales du Pré-Bocage, musiques populaires, musiques de chasse, musiques de combat, musiques de cour … De la danse pure … envoûtante !

Pour ces Estivales du Pré-Bocage, musiques populaires, musiques de chasse, musiques de combat, musiques de cour … De la danse pure … envoûtante ! .

Place de L Hôtel de ville Les Monts d’Aunay 14260 Calvados Normandie +33 2 31 77 57 48

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English : Les Estivales du Pré-Bocage Renaissance, à Aunay-sur-Odon

At this year’s Estivales du Pré-Bocage festival: folk music, hunting music, battle music, court music… Pure dance… spellbinding!

L’événement Les Estivales du Pré-Bocage Renaissance, à Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay a été mis à jour le 2026-07-22 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie