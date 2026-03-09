Les Estivales du Rhône balade gourmande et vigneronne Avignon

Les Estivales du Rhône balade gourmande et vigneronne

Divers lieux Avignon Vaucluse

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

FORMULE TOUT COMPRIS de l’apéro au dessert

Début : 2026-06-06 17:30:00

fin : 2026-06-06 22:00:00

2026-06-06

La balade des Estivales du Rhône est un rendez-vous patrimonial et gastronomique dans les rues et monuments d’Avignon, une balade avec les Compagnons et les vignerons des Côtes du Rhône, un parcours avec des étapes gourmandes dans des lieux insolites

Divers lieux Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 80 07 96 30 contact@cdcdr.org

English : Les Estivales du Rhône: a gourmet wine tour

The Estivales du Rhône walk is a heritage and gastronomic rendez-vous in the streets and monuments of Avignon, a walk with the Compagnons and the Côtes du Rhône winegrowers, a route with gourmet stops in unusual places.

