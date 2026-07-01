Les estivales et les tremplins du Moustoir 5ème édition Manoir du moustoir Saint-Évarzec
jeudi 6 août 2026 · Manoir du moustoir · Saint-Évarzec
Informations pratiques
Saint-Évarzec
Les estivales et les tremplins du Moustoir 5ème édition
Manoir du moustoir 156 Route de Concarneau Saint-Évarzec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:00:00
fin : 2026-08-13 21:00:00
Date(s) :
2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Tous les jeudis de l’été, le bar et la terrasse du manoir du Moustoir à Saint-Evarzec vous accueille pour un apéritif / afterwork ou pour une restauration.
Chaque jeudi un artiste ou des associations se produisent pour un concert, une exposition, une interprétation…
Certaines dates seront payantes et sur réservation.
Consultez le programme en photos .
Manoir du moustoir 156 Route de Concarneau Saint-Évarzec 29170 Finistère Bretagne +33 2 56 04 14 38
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English :
L’événement Les estivales et les tremplins du Moustoir 5ème édition Saint-Évarzec a été mis à jour le 2026-07-01 par OT FOUESNANT LES GLENAN