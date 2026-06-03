Les estivales – Exposition photographique Urbex Place Charles de Gaulle Pleyben

Pleyben

Les estivales – Exposition photographique Urbex

Place Charles de Gaulle Devant la mairie Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-07-01

En août 2025, la commune a proposé aux photographes amateurs de venir photographier les vestiges du site des Galettes de Pleyben. De jour comme de nuit, chacun a porté son regard singulier sur les bâtiments restants. Ce projet célèbre la transformation des espaces abandonnés en terrains

d’expression artistique. .

Place Charles de Gaulle Devant la mairie Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 26 68 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les estivales – Exposition photographique Urbex Pleyben a été mis à jour le 2026-06-03 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE