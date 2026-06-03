Les estivales – Exposition photographique Urbex Place Charles de Gaulle Pleyben
Les estivales – Exposition photographique Urbex Place Charles de Gaulle Pleyben mercredi 1 juillet 2026.
Pleyben
Les estivales – Exposition photographique Urbex
Place Charles de Gaulle Devant la mairie Pleyben Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-07-01
En août 2025, la commune a proposé aux photographes amateurs de venir photographier les vestiges du site des Galettes de Pleyben. De jour comme de nuit, chacun a porté son regard singulier sur les bâtiments restants. Ce projet célèbre la transformation des espaces abandonnés en terrains
d’expression artistique. .
Place Charles de Gaulle Devant la mairie Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 26 68 11
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English :
L’événement Les estivales – Exposition photographique Urbex Pleyben a été mis à jour le 2026-06-03 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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