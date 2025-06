Les estivales: fête nationale Liverdun 13 juillet 2025 19:00

Meurthe-et-Moselle

Les estivales: fête nationale Esplanade du moulin Liverdun Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-07-13 19:00:00

fin : 2025-07-13 23:30:00

Date(s) :

2025-07-13

Soirée dansante avec DJ Le DiapaSon. Evidemment, à 22h30 se tiendra le traditionnel feu d’artifice !

Restauration/Buvette (Arcades Moto-club), glacier.

Jeux d’enfants gratuits de 18h à 20h30.Tout public

0 .

Esplanade du moulin

Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 24 46 76

English :

Dance party with DJ Le DiapaSon. And, of course, the traditional fireworks display at 10.30pm!

Refreshments (Arcades Moto-club), ice-cream parlour.

Free children’s games from 6 p.m. to 8.30 p.m.

German :

Tanzabend mit DJ Le DiapaSon. Um 22.30 Uhr findet das traditionelle Feuerwerk statt!

Restauration/Buvette (Arcades Moto-club), Eisdiele.

Kostenlose Kinderspiele von 18:00 bis 20:30 Uhr.

Italiano :

Festa da ballo con il DJ Le DiapaSon. E, naturalmente, il tradizionale spettacolo pirotecnico alle 22.30!

Ristoro (Arcades Moto-club), gelateria.

Giochi gratuiti per bambini dalle 18.00 alle 20.30.

Espanol :

Fiesta de baile con DJ Le DiapaSon. Y, por supuesto, el tradicional castillo de fuegos artificiales a las 22:30

Refrescos (Moto-club Arcades), heladería.

Juegos infantiles gratuitos de 18:00 a 20:30.

L’événement Les estivales: fête nationale Liverdun a été mis à jour le 2025-06-23 par TOURISME BASSIN de POMPEY