Les estivales: la fête des lucioles Liverdun 14 août 2025 19:00

Meurthe-et-Moselle

Les estivales: la fête des lucioles Aire de jeux Lerebourg Liverdun Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Début : Jeudi 2025-08-14 19:00:00

fin : 2025-08-14 22:00:00

2025-08-14

Distribution et défilé de lampions pour petits et grands.

Soirée dansante avec DJ Le DiapaSon.

Gratuit.

Restauration / Buvette (food-truck « Chez maman »).Tout public

Aire de jeux Lerebourg

Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 24 46 76

English :

Lantern distribution and parade for young and old.

Dance party with DJ Le DiapaSon.

Free admission.

Catering / refreshments (food-truck « Chez maman »).

German :

Verteilung und Umzug von Lampions für Groß und Klein.

Tanzabend mit DJ Le DiapaSon.

Kostenlos.

Essen und Trinken (Foodtruck « Chez Maman »).

Italiano :

Distribuzione di lanterne e sfilata per grandi e piccini.

Festa da ballo con DJ Le DiapaSon.

Ingresso libero.

Cibo e rinfreschi (food-truck « Chez maman »).

Espanol :

Reparto de linternas y desfile para grandes y pequeños.

Fiesta de baile con DJ Le DiapaSon.

Entrada gratuita.

Comida y refrescos (food-truck « Chez maman »).

