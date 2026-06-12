Les Estivales L’Arbre à danser Parc du château Montgommery Ducey-Les Chéris vendredi 3 juillet 2026.

Ducey-Les Chéris

Les Estivales L’Arbre à danser

Parc du château Montgommery 4 rue du Général de Gaulle Ducey-Les Chéris Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:30:00

fin : 2026-07-03 22:00:00

Date(s) :

2026-07-03

[Bal de rue participatif-Concert] Deux danseuses et quatre musiciens voyageurs transportent le public aux rythmes de musiques des quatre coins du monde. L’espace public se transforme en une scène vivante où petits et grands danseurs, aguerris ou spectateurs plus timides trouvent leur place pour partager un moment libérateur et joyeux ! Buvette sur place. .

Parc du château Montgommery 4 rue du Général de Gaulle Ducey-Les Chéris 50220 Manche Normandie +33 2 33 68 33 27 saison.culturelle@msm-normandie.fr

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English : Les Estivales L’Arbre à danser

L’événement Les Estivales L’Arbre à danser Ducey-Les Chéris a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MSM Normandie BIT Genêts