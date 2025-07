LES ESTIVALES OUVERTURE DES FESTIVITÉS Marvejols

Place Daurade Marvejols Lozère

Début : 2025-07-03 19:00:00

Dans le cadre de l’inauguration des Estivales on se donne rendez-vous pour une animations musicale par Jérem’Animation à la place Daurade

Et un concert du groupe Sabaly

Maquillage pour enfants par Beautyness

Borne à selfie par C’chouette

Place Daurade Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 00 45

English :

As part of the inauguration of the Estivales festival, Jérem’Animation will be providing musical entertainment in Place Daurade

And a concert by the group Sabaly

Make-up for children by Beautyness

Selfie booth by C’chouette

German :

Im Rahmen der Eröffnung der Estivales treffen wir uns zu einer musikalischen Animation von Jérem’Animation auf dem Place Daurade

Und ein Konzert der Gruppe Sabaly

Make-up für Kinder von Beautyness

Selfie-Klemme von C’chouette

Italiano :

Nell’ambito dell’inaugurazione del festival Estivales, Jérem’Animation offrirà un intrattenimento musicale in Place Daurade

E un concerto del gruppo Sabaly

Pittura del viso per bambini a cura di Beautyness

Cabina selfie a cura di C’chouette

Espanol :

En el marco de la inauguración del festival Estivales, Jérem’Animation amenizará musicalmente la plaza Daurade

Y un concierto del grupo Sabaly

Pintura de caras para niños a cargo de Beautyness

Stand selfie de C’chouette

