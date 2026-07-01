Les Estivales Qi Gong Denée Les remparts Denée
lundi 13 juillet 2026 · Les remparts · Denée
Informations pratiques
Denée
Les Estivales Qi Gong Denée
Les remparts Chemin sous les Murs Denée Maine-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 18:00:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-20 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-31
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Gymnastique Chinoise énergétique contribuant à l’ équilibre entre le Yin et le Yang, le corps et l’esprit. Pour tous. Séance d’1H 8€. Sur réservation au moins 1H avant la séance choisie au 06 81 74 91 35 .
Les remparts Chemin sous les Murs Denée 49190 Maine-et-Loire Pays de la Loire
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Stay in Shape! Practice Qigong with Claudine
L’événement Les Estivales Qi Gong Denée Denée a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages