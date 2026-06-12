Bergerac

Les Estivales | Régate SNB

Le Port Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 07:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Le sport nautique de Bergerac organise un repas dans ses locaux, à l’occasion de la soirée du 14 juillet.

Réservation auprès du sport nautique bergeracois.

La régate du Sport Nautique Bergeracois se tiendra sur le port et au SNB à partir de 7h.

Animation gratuite. .

Le Port Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 12 12 92

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English : Les Estivales | Régate SNB

The sport nautique de Bergerac is organizing a meal on its premises on the evening of July 14th.

Bookings can be made with the sport nautique bergeracois.

L’événement Les Estivales | Régate SNB Bergerac a été mis à jour le 2026-06-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides