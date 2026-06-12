Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les Estivales | Régate SNB Bergerac

Les Estivales | Régate SNB Bergerac

Les Estivales | Régate SNB Bergerac mardi 14 juillet 2026.

Adresse : Le Port

Ville : 24100 Bergerac

Département : Dordogne

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Bergerac

Les Estivales | Régate SNB

Le Port Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 07:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Le sport nautique de Bergerac organise un repas dans ses locaux, à l’occasion de la soirée du 14 juillet.
Réservation auprès du sport nautique bergeracois.
La régate du Sport Nautique Bergeracois se tiendra sur le port et au SNB à partir de 7h.
Animation gratuite.   .

Le Port Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 12 12 92 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Estivales | Régate SNB

The sport nautique de Bergerac is organizing a meal on its premises on the evening of July 14th.
Bookings can be made with the sport nautique bergeracois.

L’événement Les Estivales | Régate SNB Bergerac a été mis à jour le 2026-06-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

À voir aussi à Bergerac (Dordogne)