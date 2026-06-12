Les Estivales | Régate SNB Bergerac
Les Estivales | Régate SNB Bergerac mardi 14 juillet 2026.
Bergerac
Les Estivales | Régate SNB
Le Port Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 07:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Le sport nautique de Bergerac organise un repas dans ses locaux, à l’occasion de la soirée du 14 juillet.
Réservation auprès du sport nautique bergeracois.
La régate du Sport Nautique Bergeracois se tiendra sur le port et au SNB à partir de 7h.
Animation gratuite. .
Le Port Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 12 12 92
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English : Les Estivales | Régate SNB
The sport nautique de Bergerac is organizing a meal on its premises on the evening of July 14th.
Bookings can be made with the sport nautique bergeracois.
L’événement Les Estivales | Régate SNB Bergerac a été mis à jour le 2026-06-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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