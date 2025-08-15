Les Estivales Ribieroises concert Ribiers Val Buëch-Méouge
Les Estivales Ribieroises concert Ribiers Val Buëch-Méouge vendredi 15 août 2025.
Hautes-Alpes
Les Estivales Ribieroises concert Ribiers Place de la Fontaine Val Buëch-Méouge Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-08-15 19:30:00
fin : 2025-08-15
Date(s) :
2025-08-15
Tout au long de l’été, votre rendez-vous gourmand et musical ! Animation musicale avec Emmanuel Patras et son accordéon, repas barbecue.
.
Ribiers Place de la Fontaine
Val Buëch-Méouge 05300 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 63 20 16 contact@mairie-vbm.fr
English :
All summer long, your musical and gourmet rendez-vous! Musical entertainment with Emmanuel Patras and his accordion, barbecue meal.
German :
Den ganzen Sommer über Ihr Treffpunkt für Feinschmecker und Musik! Musikalische Unterhaltung mit Emmanuel Patras und seinem Akkordeon, Grillmahlzeiten.
Italiano :
Per tutta l’estate, il vostro appuntamento musicale e gastronomico! Intrattenimento musicale con Emmanuel Patras e la sua fisarmonica, cena con barbecue.
Espanol :
Durante todo el verano, su cita musical y gastronómica Animación musical con Emmanuel Patras y su acordeón, comida a la barbacoa.
L’événement Les Estivales Ribieroises concert Val Buëch-Méouge a été mis à jour le 2025-05-10 par Office de Tourisme Sisteron Buëch