Les Estivales Ribieroises concert Ribiers Val Buëch-Méouge

Les Estivales Ribieroises concert Ribiers Val Buëch-Méouge vendredi 15 août 2025.

Hautes-Alpes

Les Estivales Ribieroises concert Ribiers Place de la Fontaine Val Buëch-Méouge Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-15 19:30:00

fin : 2025-08-15

Date(s) :

2025-08-15

Tout au long de l’été, votre rendez-vous gourmand et musical ! Animation musicale avec Emmanuel Patras et son accordéon, repas barbecue.

.

Ribiers Place de la Fontaine

Val Buëch-Méouge 05300 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 63 20 16 contact@mairie-vbm.fr

English :

All summer long, your musical and gourmet rendez-vous! Musical entertainment with Emmanuel Patras and his accordion, barbecue meal.

German :

Den ganzen Sommer über Ihr Treffpunkt für Feinschmecker und Musik! Musikalische Unterhaltung mit Emmanuel Patras und seinem Akkordeon, Grillmahlzeiten.

Italiano :

Per tutta l’estate, il vostro appuntamento musicale e gastronomico! Intrattenimento musicale con Emmanuel Patras e la sua fisarmonica, cena con barbecue.

Espanol :

Durante todo el verano, su cita musical y gastronómica Animación musical con Emmanuel Patras y su acordeón, comida a la barbacoa.

L’événement Les Estivales Ribieroises concert Val Buëch-Méouge a été mis à jour le 2025-05-10 par Office de Tourisme Sisteron Buëch