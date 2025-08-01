Vendargues

LES ESTIVALES VENDARGUOISES

Chemin de Castries à Saint-Antoine Vendargues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-01

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2025-08-01 2025-08-08 2025-08-15 2025-08-22 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21

Ne manquez pas les Estivales vendarguoises les 03,10,31 juillet ainsi que les 07,14 et 21 août à l’Espace Pierre Dudieuzère La Cadoule !

Ne manquez pas les Estivales vendarguoises les 03,10,31 juillet ainsi que les 07,14 et 21 août à l’Espace Pierre Dudieuzère La Cadoule !

Au programme

Foodtrucks

Concerts

Jeux d’enfants .

Chemin de Castries à Saint-Antoine Vendargues 34740 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : LES ESTIVALES VENDARGUOISES

Don’t miss the Vendargues Summer Festival on July 3, 10, and 31, as well as August 7, 14, and 21 at the Espace Pierre Dudieuzère La Cadoule !

L’événement LES ESTIVALES VENDARGUOISES Vendargues a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT MONTPELLIER