LES ESTIVALES VENDARGUOISES Vendargues
LES ESTIVALES VENDARGUOISES Vendargues vendredi 1 août 2025.
Vendargues
LES ESTIVALES VENDARGUOISES
Chemin de Castries à Saint-Antoine Vendargues Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-01
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2025-08-01 2025-08-08 2025-08-15 2025-08-22 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21
Ne manquez pas les Estivales vendarguoises les 03,10,31 juillet ainsi que les 07,14 et 21 août à l’Espace Pierre Dudieuzère La Cadoule !
Ne manquez pas les Estivales vendarguoises les 03,10,31 juillet ainsi que les 07,14 et 21 août à l’Espace Pierre Dudieuzère La Cadoule !
Au programme
Foodtrucks
Concerts
Jeux d’enfants .
Chemin de Castries à Saint-Antoine Vendargues 34740 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : LES ESTIVALES VENDARGUOISES
Don’t miss the Vendargues Summer Festival on July 3, 10, and 31, as well as August 7, 14, and 21 at the Espace Pierre Dudieuzère La Cadoule !
L’événement LES ESTIVALES VENDARGUOISES Vendargues a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT MONTPELLIER