Les Estivales Les Quatre Tours Venelles

Informations pratiques

Venelles

Les Estivales

Vendredi 7 août 2026 de 19h à 22h30. Les Quatre Tours 56 Avenue de la Grande Bégude, 13770 Venelles Venelles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07 22:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Les Estivales aux Quatre Tours reviennent pour une nouvelle soirée festive devant le caveau avec musique live, restauration par le Comptoir de Mimie et dégustation des vins du domaine dans une ambiance estivale et conviviale le 7 Août 2026.

Rendez-vous le vendredi 7 août pour une nouvelle édition des Estivales aux Quatre Tours !



Profitez d’une soirée musicale et chaleureuse devant le caveau avec concert live, dégustation des vins du domaine et restauration assurée par le Comptoir de Mimie. Une belle occasion de profiter des soirées d’été en Provence dans une ambiance festive et détendue. .

Les Quatre Tours 56 Avenue de la Grande Bégude, 13770 Venelles Venelles 13770 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 54 94 23 cellier@quatretours.com

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English :

Les Estivales aux Quatre Tours returns for another festive evening in front of the cellar, with live music, catering by Comptoir de Mimie and tasting of the estate’s wines in a convivial summer atmosphere on August 7, 2026.

L’événement Les Estivales Venelles a été mis à jour le 2026-05-28 par Provence Tourisme