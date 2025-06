Les Estivales Vinômusic 2025 James Pace & Carl Bouchaux invitent Haikel Ouzahrir Domaine Terre de Mistral Rousset 1 août 2025 20:00

Bouches-du-Rhône

Les Estivales Vinômusic 2025 James Pace & Carl Bouchaux invitent Haikel Ouzahrir Vendredi 1er août 2025 à partir de 20h. Domaine Terre de Mistral CD56b Rousset Bouches-du-Rhône

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-01 20:00:00

fin : 2025-08-01

Date(s) :

2025-08-01

Les Estivales Vinômusic 2025

Concert Live, Restauration sur place (restaurant & bar à tapas)

« On ne présente plus James Pace, ce Bluesman de Sacramento, ni Carl Bouchaux, tous deux habitués du domaine Terre de Mistral.

Pour ce concert exceptionnel et plein de surprises, ils invitent Haikel Ouzahrir, guitariste profondément ancré dans le blues, en y infusant du funk, du rock et du jazz.

La rencontre de ces trois musiciens de renom annonce une soirée mémorable ! » .

Domaine Terre de Mistral CD56b

Rousset 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 29 14 84 tourisme@terre-de-mistral.com

English :

Les Estivales Vinômusic 2025

Live concert, on-site catering (restaurant & tapas bar)

German :

Die Estivales Vinômusic 2025

Live-Konzert, Verpflegung vor Ort (Restaurant & Tapas-Bar)

Italiano :

Il Festival estivo Vinômusic 2025

Concerto dal vivo, ristorazione in loco (ristorante e tapas bar)

Espanol :

Festival de verano Vinômusic 2025

Concierto en directo, restauración in situ (restaurante y bar de tapas)

