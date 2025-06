Les Estivales Vinômusic 2025 Jazz Pop Quartet Domaine Terre de Mistral Rousset 11 juillet 2025 20:00

Bouches-du-Rhône

Les Estivales Vinômusic 2025 Jazz Pop Quartet Vendredi 11 juillet 2025 à partir de 20h. Domaine Terre de Mistral CD56b Rousset Bouches-du-Rhône

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Début : 2025-07-11 20:00:00

fin : 2025-07-11

2025-07-11

Les Estivales Vinômusic 2025. Concert Live, restauration sur place (restaurant & bar à tapas)

Jazz Pop Quartet

Une chanteuse franco-vietnamienne à la voix chaude et cristalline entourée de 3 beaux gars de surcroit excellentissimes musiciens…ça existe ? Mais OUI et ce n’est pas un conte de fées. C’est tout simplement le quartet Jazz Pop heureux de vous faire partager leur amour de la Musique et de vous faire oublier tous vos soucis. .

Domaine Terre de Mistral CD56b

Rousset 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 29 14 84 tourisme@terre-de-mistral.com

Les Estivales Vinômusic 2025. Live concert, on-site catering (restaurant & tapas bar)

Die Estivales Vinômusic 2025. Live-Konzert, Verpflegung vor Ort (Restaurant & Tapas-Bar)

Les Estivales Vinômusic 2025. Concerto dal vivo, ristorazione in loco (ristorante e tapas bar)

Les Estivales Vinômusic 2025. Concierto en directo, catering in situ (restaurante y bar de tapas)

