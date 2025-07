Les Estivals Iffendic en fête Iffendic

Rue du Stade Iffendic Ille-et-Vilaine

Le dimanche 20 juillet, venez passer un agréable moment avec Iffendic en Fête ! Au programme :

– 10h Randonnée pédestre

– 12h Apéritif offert et barbecue à disposition. Restauration rapide et buvette

– 14h Animations pêche, palets, boules bretonnes, structures gonflables, jeux bretons, cracheurs de feu et spectacle de rue, animation musicale…

Rendez-vous rue du stade

Gratuit. .

