LES ESTIV’HALLES Marché pique-nique Place des Halles Saint-Denis-d’Anjou mardi 8 juillet 2025.

Place des Halles Saint-Denis-d'Anjou Mayenne

Début : 2025-07-08 17:00:00

fin : 2025-08-04 22:00:00

2025-07-08 2025-07-09 2025-07-10 2025-07-11 2025-07-12 2025-07-13 2025-07-14 2025-07-15 2025-07-16 2025-07-17 2025-07-18 2025-07-19 2025-07-20 2025-07-21 2025-07-22 2025-07-23 2025-07-24 2025-07-25 2025-07-26 2025-07-27

L’Ère de Lien organise ses traditionnels marché pique-nique, les 8 juillet et 26 août.

Au programme déambulation musicale, buvette et food truck.

De 17h à 22h sous les Halles.

Informations 02.43.70.69.09 .

Place des Halles HALLES Saint-Denis-d’Anjou 53290 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 70 69 09

English :

L’Ère de Lien organizes its traditional picnic markets on July 8 and August 26.

German :

Die Ère de Lien veranstaltet ihre traditionellen Picknickmärkte am 8. Juli und 26. August.

Italiano :

L’Ère de Lien organizza i suoi tradizionali mercati di picnic l’8 luglio e il 26 agosto.

Espanol :

L’Ère de Lien organiza sus tradicionales mercados de picnic los días 8 de julio y 26 de agosto.

