Les Estivités Château Haut Nouchet CHÂTEAU HAUT NOUCHET Martillac

Les Estivités Château Haut Nouchet CHÂTEAU HAUT NOUCHET Martillac jeudi 28 août 2025.

Les Estivités Château Haut Nouchet

CHÂTEAU HAUT NOUCHET 3 Chemin La Tour Martillac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-28

fin : 2025-08-28

Date(s) :

2025-08-28

Soirée » Les Estivités » 2e édition au Château Haut Nouchet !

On vous donne rendez-vous jeudi 28 août de 18h30 à 23h30 pour une deuxième soirée champêtre et festive dans notre parc arboré

Au programme :

Bar à Huîtres et plancha

Dessert maison

Le T’BRASS

Bar à vins du domaine

Jeux pour petits et grands

Le tout en plein air, sous les arbres centenaires

(En cas de pluie, on se met à l’abri) .

CHÂTEAU HAUT NOUCHET 3 Chemin La Tour Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 40 44 42 oenotourisme@hautnouchet.com

English : Les Estivités Château Haut Nouchet

German : Les Estivités Château Haut Nouchet

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Estivités Château Haut Nouchet Martillac a été mis à jour le 2025-08-06 par Sud Bordeaux Tourisme