Les Estivités Château Haut Nouchet CHÂTEAU HAUT NOUCHET Martillac jeudi 28 août 2025.
CHÂTEAU HAUT NOUCHET 3 Chemin La Tour Martillac Gironde
Soirée » Les Estivités » 2e édition au Château Haut Nouchet !
On vous donne rendez-vous jeudi 28 août de 18h30 à 23h30 pour une deuxième soirée champêtre et festive dans notre parc arboré
Au programme :
Bar à Huîtres et plancha
Dessert maison
Le T’BRASS
Bar à vins du domaine
Jeux pour petits et grands
Le tout en plein air, sous les arbres centenaires
(En cas de pluie, on se met à l’abri) .
CHÂTEAU HAUT NOUCHET 3 Chemin La Tour Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 40 44 42 oenotourisme@hautnouchet.com
