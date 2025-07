Les Estivités du Château Haut Nouchet Château Haut Nouchet Martillac

Château Haut Nouchet 3 Chemin La Tour Martillac Gironde

Soirée » Les Estivités » au Château Haut Nouchet !

On vous donne rendez-vous jeudi 24 juillet de 18h à 23h30 pour une première soirée champêtre et festive dans notre parc arboré !

Au programme

Food trucks gourmands

DJ 45-Tours Mon Amour

Bar à vins du domaine

Jeux pour petits et grands

Le tout en plein air, sous les arbres centenaires

(En cas de pluie, on se met à l’abri)

Entrée libre Réservation conseillée

Parking gratuit

Événement gratuit .

Château Haut Nouchet 3 Chemin La Tour Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 40 44 42 oenotourisme@hautnouchet.com

