Les Estivités du Château Haut Nouchet CHÂTEAU HAUT NOUCHET Martillac

CHÂTEAU HAUT NOUCHET 3 Chemin la Tour Martillac Gironde

Ne manquez pas la dernière de la saison !

Rendez-vous vendredi 17 octobre de 18h30 à 23h30 au Château Haut Nouchet (Martillac) pour une soirée gourmande, conviviale et festive.

Au programme

Bar à vin avec les cuvées du domaine

Poulet fermier rôti au feu de bois Ferme des Barails

Jeux pour petits et grands

Jazz Nouvelle-Orléans avec Five in the Mood

Entrée libre Parking gratuit Maintenu en cas de pluie

Réservation vivement conseillée pour garantir votre repas et votre place. .

CHÂTEAU HAUT NOUCHET 3 Chemin la Tour Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 40 44 42 oenotourisme@hautnouchet.com

