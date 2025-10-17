Les Estivités du Château Haut Nouchet CHÂTEAU HAUT NOUCHET Martillac
CHÂTEAU HAUT NOUCHET 3 Chemin la Tour Martillac Gironde
Début : 2025-10-17
fin : 2025-10-17
2025-10-17
Ne manquez pas la dernière de la saison !
Rendez-vous vendredi 17 octobre de 18h30 à 23h30 au Château Haut Nouchet (Martillac) pour une soirée gourmande, conviviale et festive.
Au programme
Bar à vin avec les cuvées du domaine
Poulet fermier rôti au feu de bois Ferme des Barails
Jeux pour petits et grands
Jazz Nouvelle-Orléans avec Five in the Mood
Entrée libre Parking gratuit Maintenu en cas de pluie
Réservation vivement conseillée pour garantir votre repas et votre place. .
CHÂTEAU HAUT NOUCHET 3 Chemin la Tour Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 40 44 42 oenotourisme@hautnouchet.com
