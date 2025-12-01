Les Estruques Maison de la Vie Associative Villeneuve-sur-Lot

Les Estruques

Maison de la Vie Associative 14 Rue de Coquard Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Les Amis du musée de Gajac présentent Les Estruques , peintures et sculptures d’un peuple fascinant et méconnu.

Conférence de Christian Chevillot, docteur en histoire, cocréateur du Parc archéologique et du musée de Protohistoire de Beynac.

Les Amis du musée de Gajac présentent Les Estruques , peintures et sculptures d’un peuple fascinant et méconnu.

Conférence de Christian Chevillot, docteur en histoire, cocréateur du Parc archéologique et du musée de Protohistoire de Beynac. .

Maison de la Vie Associative 14 Rue de Coquard Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine amis.museedegajac@gmail.com

English : Les Estruques

The Friends of the Gajac Museum present Les Estruques , paintings and sculptures by a fascinating, little-known people.

Lecture by Christian Chevillot, Doctor of History, co-creator of the Beynac Archaeological Park and Protohistory Museum.

L’événement Les Estruques Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Villeneuve Vallée du Lot