LES ETALONS DE L’HUMOUR – LE REPUBLIQUE Paris

LES ETALONS DE L’HUMOUR – LE REPUBLIQUE Paris samedi 4 octobre 2025.

LES ETALONS DE L’HUMOUR Début : 2025-10-04 à 16:30. Tarif : – euros.

LES ETALONS DE L’HUMOUR Les Nuits de l’Humour Burkinabè est un événement festif et engagé, réunissant plusieurs humoristes burkinabè sur scène pour des soirées de rires, de réflexions et de partage. En alternant sketches en français et en langues locales, moments d’improvisation, et interactions avec le public, chaque soirée devient un pont entre les cultures, les générations et les continents. Le projet vise à traverser plusieurs grandes villes françaises à forte concentration africaine et à fort potentiel.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE REPUBLIQUE 1, Boulevard St Martin 75003 Paris 75