Les étangs Grundel, au cœur de la forêt Haguenau

Haguenau Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-09-28 09:00:00

fin : 2025-09-28 11:00:00

2025-09-28

Tels des miroirs reflétant la forêt, les étangs Grundel abritent une biodiversité exceptionnelle, venez les découvrir !

Tels des miroirs reflétant la forêt, les étangs Grundel abritent une biodiversité exceptionnelle. Venez les découvrir, ainsi que les zones humides associées, au cours d’une balade guidée par l’association Action Défense Nature. 0 .

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 71

English :

Like mirrors reflecting the forest, the Grundel ponds are home to exceptional biodiversity. Come and discover them!

German :

Wie Spiegel, die den Wald widerspiegeln, beherbergen die Grundel-Teiche eine außergewöhnliche Artenvielfalt kommen Sie und entdecken Sie sie!

Italiano :

Come specchi che riflettono la foresta, gli stagni di Grundel ospitano una biodiversità eccezionale: venite a scoprirli!

Espanol :

Como espejos que reflejan el bosque, los estanques de Grundel albergan una biodiversidad excepcional, ¡venga a descubrirlos!

