Les étapes clés pour créer une entreprise innovante, Technopole Quimper-Cornouaille, Quimper

Les étapes clés pour créer une entreprise innovante Mercredi 8 avril, 10h00 Technopole Quimper-Cornouaille Finistère
Inscription obligatoire
Créateurs, entrepreneurs, porteurs de projet innovant : cet atelier est pour vous !
Nous vous invitons à un atelier pratique pour découvrir les spécificités de la création d’une entreprise innovante :
Passage de l’idée au projet
️ Outils et méthodes pour structurer et tester son innovation
️ Comment protéger son concept
Un temps concret pour mieux comprendre le parcours entrepreneurial, animé par Maïna Le Floc’h, chef de projet Création d’entreprise innovante
inscription gratuite => https://urls.fr/7UnMTN
Technopole Quimper-Cornouaille 2 rue François Briant de Laubrière, 29000 Quimper Quimper 29000 Finistère Bretagne
