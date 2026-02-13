Les étapes clés pour créer une entreprise innovante, Technopole Quimper-Cornouaille, Quimper

Les étapes clés pour créer une entreprise innovante Mercredi 8 avril, 10h00 Technopole Quimper-Cornouaille Finistère

Créateurs, entrepreneurs, porteurs de projet innovant : cet atelier est pour vous !

Nous vous invitons à un atelier pratique pour découvrir les spécificités de la création d’une entreprise innovante :

Passage de l’idée au projet

️ Outils et méthodes pour structurer et tester son innovation

️ Comment protéger son concept

Un temps concret pour mieux comprendre le parcours entrepreneurial, animé par Maïna Le Floc’h, chef de projet Création d’entreprise innovante

Mercredi 8 avril 2026, 10h / 12h

Technopole, 2 rue Briant de Laubrière, Quimper

inscription gratuite => https://urls.fr/7UnMTN

Technopole Quimper-Cornouaille 2 rue François Briant de Laubrière, 29000 Quimper Quimper 29000 Finistère Bretagne

