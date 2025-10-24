Les étapes de fabrication de la bière à la Brasserie de l’Imprimerie STESF 2025 Brasserie de l’Imprimerie Bannalec

Les étapes de fabrication de la bière à la Brasserie de l'Imprimerie STESF 2025

Brasserie de l'Imprimerie 74 Bis Rue de Quimperlé Bannalec Finistère

2025-10-24 13:30:00

2025-10-24 14:30:00

2025-10-24

Les étapes de fabrication de la bière à la Brasserie de l’Imprimerie.

Découvrez les étapes de fabrication de la bière avec Aurélien Picard choix des matières premières, brassage, phénomène de fermentation, présentation du matériel nécessaire… Ce moment sera suivi d’une dégustation de différentes bières, avec une explication des notes et saveurs de chacune d’entre elles… Le métier de brasseur n’aura plus de secrets pour vous !

⚠️ Avoir au minimum 18 ans.

Une visite d’une heure à 11h et une visite à 13h30. .

Brasserie de l’Imprimerie 74 Bis Rue de Quimperlé Bannalec 29380 Finistère Bretagne

