Les Etincelantes.

Écoles de cirque les Saltimbrés de Saint-Lô et Sol’Air de Cherbourg.

Spectacle en amateur.

À La Brèche à Cherbourg et au Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Mini SPRING rime avec Family Fun Days, journées dédiées au jeune public et à la pratique artistique en amateur. Guidés à la mise en scène par des professionnels, des adolescents créent leur propre spectacle !

Antoine Guillaume (Collectif de la bascule, La Main de l’Homme) a rencontré à plusieurs reprises des jeunes de l’école de cirque Les Saltimbrés de Saint-Lô ; Angèle Guilbaud (Marcel et ses drôles de femmes, Galactik Ensemble) celles et ceux de l’école de cirque Sol’Air de Cherbourg. Au fil de cet accompagnement, des élans ont pris forme, reflets des préoccupations d’une génération et ont centré leur travail de recherche sur l’ennui.

Depuis 2018, l’école de cirque Sol’Air et La Brèche, Pôle National Cirque invitent un artiste à mettre en scène les élèves confirmés de l’école de cirque Sol’Air.

Cette année, le projet évolue pour devenir “Les Etincelantes créations des écoles de cirque” avec l’école Les Saltimbrés de St-Lô qui rejoint l’aventure.

-> ‘Ce qui nous porte’, spectacle des élèves de l’école Les Saltimbrés mis en scène par Antoine Guillaume (Collectif de la bascule et La Main de l’Homme).

“Dans ce spectacle, nous voulons dire notre passion pour le cirque. Il s’agit de célébrer l’acrobatie en collectif. Se porter, se rattraper, changer de place, de rôle, chercher l’équilibre, danser pour exprimer notre joie d’être ensemble sur scène, pour raconter qui nous sommes et ce qui nous unit. C’est un spectacle sur le partage, l’amitié, la confiance et le plaisir de faire de l’acrobatie.”

-> ‘Flemme’, spectacle des élèves de l’école Sol’Air mis en scène par Angèle Guilbaud (Cie Marcel et ses drôles de femmes).

“Je souhaite travailler avec ces jeunes autour du thème de l’ennui. L’ennui qui submerge l’adolescent, celui qui fige au plus profond de notre canapé et nous transforme en ombre de nous-mêmes. Comme le vide, le rien, un fardeau. Et si cette distorsion du temps, cet écart qu’est l’ennui devenait excitante ? C’est cet espace-temps que nous allons tenter de traverser avec les corps et leur langage circassien.

Un temps de solitude qui agite l’esprit, anime le désir et engage l’imaginaire. L’ennui qui construit notre être.”

Samedi 21 mars à 17h au Théâtre de la ville de St-Lô.

Dimanche 29 mars à 16h à La Brèche, Pôle National Cirque de Normandie.

Création dans le cadre du festival SPRING, 2 représentations. .

