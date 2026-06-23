Martigné-Ferchaud

Les Etincelles Aquatiques

Martigné-Ferchaud Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 22:00:00

fin : 2026-08-07 23:30:00

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08

Tout commence à la tombée de la nuit pour ce spectacle musical, chorégraphique et pyrotechnique où les fées de l’air, de l’eau, du feu et de la terre se donnent rendez-vous sur l’étang de La Forge et entraînent le public dans le Pays des Fées, frontière entre rêve et réalité où se mêlent imaginaire et traditions de notre région à découvrir. Un conseil, arrivez tôt ! .

Martigné-Ferchaud 35640 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 47 83 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Etincelles Aquatiques Martigné-Ferchaud a été mis à jour le 2026-06-23 par Roche aux Fées Communauté