Les Étoiles caennaises Voix royales pour le Millénaire Théâtre de Caen Caen

Pour célébrer le Millénaire de Caen, le Théâtre de Caen réunit trois artistes lyriques formés ici avant de conquérir les plus grandes scènes mondiales. Un retour aux sources qui promet un moment d’exception.

À l’occasion du Millénaire de Caen, le Théâtre de Caen célèbre en grand la richesse de son territoire en réunissant trois stars de la scène lyrique, toutes formées ici même avant de rayonner sur les plus grandes scènes internationales. La soprano Sabine Devieilhe, le ténor Cyrille Dubois et le baryton Jean-Christophe Lanièce, tous passés par le Conservatoire et la Maîtrise de Caen, partagent pour la première fois la scène avec l’ensemble Correspondances, dirigé par Sébastien Daucé.

La voix céleste Sabine Devieilhe a débuté à l’école de musique d’Ifs puis au Conservatoire de Caen, avant de devenir l’une des sopranos les plus recherchées au monde. Cyrille Dubois, l’un des meilleurs ténors français de sa génération, a découvert le chant enfant avec la Maîtrise de Caen. Quant à Jean-Christophe Lanièce, passé lui aussi par la Maîtrise, il s’impose aujourd’hui comme une figure montante des barytons français.

Ce concert exceptionnel marque également les dix ans de résidence artistique de l’ensemble au Théâtre de Caen une décennie de transmission, de création et d’excellence musicale, emblématique du travail mené pour faire éclore et accompagner les talents caennais.

Au programme un florilège d’extraits des plus grands opéras de Jean-Philippe Rameau (Hippolyte et Aricie, Les Indes galantes, Dardanus, Les Boréades), dont la richesse et la puissance continuent de séduire trois siècles après leur création.

Avec la participation de l’Orchestre de Caen et du Chœur de Chambre du Conservatoire, dirigés par Priscilia Valdazo, plus de trente musiciens et chanteurs feront résonner ces pages flamboyantes pour un moment hors du temps. .

To celebrate Caen’s millennium, the Théâtre de Caen brings together three opera artists who trained here before conquering the world’s greatest stages. A return to their roots, promising an exceptional moment.

Zur Feier des Millenniums von Caen bringt das Théâtre de Caen drei Opernkünstler zusammen, die hier ausgebildet wurden, bevor sie die größten Bühnen der Welt eroberten. Eine Rückkehr zu den Wurzeln, die einen außergewöhnlichen Moment verspricht.

Per celebrare il millennio di Caen, il Théâtre de Caen riunisce tre artisti lirici che si sono formati qui prima di conquistare i più grandi palcoscenici del mondo. Un ritorno alle origini che promette di essere un’esperienza eccezionale.

Para celebrar el Milenio de Caen, el Théâtre de Caen reúne a tres artistas de ópera que se formaron aquí antes de conquistar los escenarios más grandes del mundo. Un regreso a sus raíces que promete ser una experiencia excepcional.

