Les Étoiles de Fontevraud Abbaye Royale de Fontevraud Fontevraud-l’Abbaye 15 juillet – 24 août Tarifs : 16€ tarif plein / 11€ tarif réduit / Gratuit pour les enfants, les mineurs et étudiants de moins de 25 ans tout au long de l’année.

Fontevraud s’illumine tout l’été : un parcours nocturne immersif sur les traces de son fondateur, Robert d’Arbrissel, entre lanternes, mapping et verre de Saumur sous les étoiles.

Du 15 juillet au 24 août 2025, l’Abbaye royale de Fontevraud se transforme pour vous offrir un parcours nocturne inédit sur les traces, cette année, de Robert d’Arbrissel, fondateur de l’abbaye.

UN NOUVEAU PARCOURS NOCTURNE À L’ABBAYE ROYALE DE FONTEVRAUD

Guidés par la lueur des lanternes, les visiteurs partiront à la découverte de cet homme visionnaire et de son incroyable héritage, notamment à travers un nouveau film animé réalisé par Jean-Baptiste Peltier, spécifiquement pour le parcours des étoiles. Ce parcours immersif, où la lumière et le son se mêlent harmonieusement, vous permettra de plonger dans l’histoire fascinante de la fondation de Fontevraud et de son influence spirituelle au Moyen Âge.

À travers des jeux de lumière dans l’abbaye, des projections sur les façades et des effets sonores, cette expérience poétique offrira un voyage unique qui émerveillera les spectateurs et les laissera, comme suspendus, sous les étoiles. Une expérience à ne pas manquer pendant Un été à Fontevraud.

Chaque soir à la fin du parcours, un vigneron présente et offre un verre de Saumur dans le cadre du billet d’entrée pour les étoiles. En partenariat avec le Syndicat des Vins de Saumur.

Création : Vincent Rautureau / G ! The Imagineers

Mapping : Studio Magic Bird

Texte : Virginie Girod

Musique : Jean-Bohémond Legay

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-15T22:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-24T23:59:00.000+02:00

1

https://billet.fontevraud.fr/detail-activite/les-etoiles-de-fontevraud-2025 06 41 51 73 52

Abbaye Royale de Fontevraud 38 Rue Jean de l’Habit, 49590 Fontevraud-l’Abbaye Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire