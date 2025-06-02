LES ETOILES DE LA DANSE – AGORA – ESPACE CULTURES Cherbourg En Cotentin

LES ETOILES DE LA DANSE – AGORA – ESPACE CULTURES Cherbourg En Cotentin samedi 31 janvier 2026.

LES ETOILES DE LA DANSE Début : 2026-01-31 à 20:30. Tarif : – euros.

ASSOCIATION FA PROD PRÉSENTE : LES ETOILES DE LA DANSESpectacle unique puisqu’il rassemble des danseurs Etoiles des opéras Kiev, Madrid, Tokyo, royaume uni accompagnés du corps de Grand Ballet de Kiev. Ils ont été rassemblés après une sélection rigoureuse, ils se sont tous produit sur les plus prestigieuses scènes du monde et ont participé aux plus grands concours internationaux.Spectacle unique encore puisqu’ils évolueront sur les plus belles musiques du répertoire classique et néo-classique, un véritable florilège des passages les plus emblématiques de : Le Lac des Cygnes, La Belle au bois dormant, Giselle, Casse-noisette, Gopak, la Mort du Cygne, Le Boléro, Don Quichotte…Spectacle unique puisque le meilleur de la danse est réuni sur scène tant par la musique que par les performances de la formidable école ukrainienne de la danse classique.C’est donc un spectacle pour tous, initiés ou non, pour les admirateurs de la danse ou bien une occasion unique pour ceux qui veulent découvrir ses plaisirs, pour les petits et pour les grands, une grande symphonie de la danse, touchante et merveilleuse.Réservation PMR : stephane.portrait50@gmail.com

AGORA – ESPACE CULTURES Avenue du Thivet 50120 Cherbourg En Cotentin 50