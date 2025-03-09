Les étoiles de la danse Equeurdreville-Hainneville Cherbourg-en-Cotentin

Après l’énorme succès rencontré par le ballet Le Lac des Cygnes en mars 2025, FA Production propose un nouveau spectacle à ne manquer sous aucun prétexte !

Sous la direction d’Alexandre Stoyanov, 18 artistes avec notamment la présence de danseurs étoiles des opéras de Kiev, Madrid, Tokyo, du Royaume-Uni et l’ensemble du corps du Grand Ballet de Kiev, se produiront pour un spectacle de plus de deux heures !

Rassemblés après une sélection rigoureuse, ces talents habitués des scènes les plus prestigieuses du monde présenteront à Cherbourg un spectacle unique sur les plus belles musiques du répertoire classique et néo-classique. Un véritable florilège des passages les plus emblématiques La Belle au bois dormant, Giselle, Casse-Noisette, Gopak, Le Boléro, Don Quichotte, Le Lac des cygnes…

Le meilleur de la danse sera réuni sur scène pour le plus grand plaisir du public du Cotentin.

Un spectacle pour tous, initiés ou non, pour les admirateurs de la danse ou bien une occasion unique pour ceux qui veulent découvrir ses plaisirs, pour les petits et pour les grands, une grande symphonie de la danse, touchante et merveilleuse.

Durée du spectacle 2h10 avec entracte. .

Equeurdreville-Hainneville Avenue du Thivet Cherbourg-en-Cotentin 50120 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

