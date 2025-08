Les étoiles de la danse Palais des congrès et des festivals Atlantia La Baule-Escoublac

Les étoiles de la danse Palais des congrès et des festivals Atlantia La Baule-Escoublac samedi 14 février 2026.

Les étoiles de la danse

Palais des congrès et des festivals Atlantia 119 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Début : 2026-02-14 20:00:00

fin : 2026-02-14 22:10:00

NP Spectacles Productions présent Les Etoiles de la danse

Spectacle unique puisqu’il rassemble des danseurs Etoiles des opéras Kiev, Madrid, Tokyo, Royaume Uni accompagnés du corps de Grand Ballet de Kiev. Ilsont été rassemblés après une sélection rigoureuse, ils se sont tous produit sur les plus prestigieuses scènes du monde et ont participé aux plus grands concours internationaux.

Spectacle unique encore puisqu’ils évolueront sur les plus belles musiques du répertoire classique et néo-classique, un véritable florilège des passages les plus emblématiques Le Lac des Cygnes, La Belle au bois dormant, Giselle, Casse-Noisette, Gopak, la Mort du Cygne, Le Boléro, Don Quichotte…

Le meilleur de la danse est réuni sur scène tant par la musique que par les performances de toutes ces étoiles internationales et de la formidable école ukrainienne de la danse classique qui compose le corps de ballet.

C’est donc un spectacle pour tous, initiés ou non, pour les admirateurs de la danse et pour tous ceux petits et grands qui veulent découvrir ses plaisirs.

Une grande symphonie de la danse, touchante et merveilleuse.

TARIFS

Individuel 44€

Jeune -18 ans /Étudiants -25ans/ Demandeur d’emploi (sur justificatif): 24€

Réservation en ligne .

Palais des congrès et des festivals Atlantia 119 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 51 51

