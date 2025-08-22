Les étoiles de la danse par le Grand Ballet de Kiev Théâtre municipal Sens

Les étoiles de la danse par le Grand Ballet de Kiev Théâtre municipal Sens mardi 3 février 2026.

Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : 30 EUR

20:30:00

2026-02-03

Un moment de danse à ne pas manquer, avec des danseurs Étoiles venus des opéras de Kiev, Madrid, Tokyo et du France, accompagnés par le Grand Ballet de Kiev. Tous ont été soigneusement sélectionnés et se sont produits sur les plus grandes scènes du monde.

Ils interprètent les plus beaux passages du répertoire classique et néo-classique Le Lac des cygnes, La Belle au bois dormant, Giselle, Casse-Noisette, Don Quichotte, Le Boléro et bien d’autres.

Un spectacle pour tous, curieux comme passionnés, petits et grands. Un bel aperçu de la richesse et de l’émotion que peut offrir la danse.

Danseurs étoiles des opéras de Kiev, Madrid, Tokyo et l’ensemble du corps du Grand Ballet de Kiev.

Direction Alexandre Stoyanov .

Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00

