Les étoiles de la danse, Rue du Stade Plougonvelin

Les étoiles de la danse

Rue du Stade Espace Keraudy Plougonvelin Finistère

Tarif :

Date :

Début : 2026-01-18 16:00:00

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Un spectacle unique qui rassemble des danseurs des opéras de Kiev, de Madrid et de Tokyo, accompagnés du corps de ballet du Grand Ballet de Kiev.

Ils évolueront sur les plus belles musiques du répertoire classique et néo-classique et présenteront un véritable florilège des passages les plus emblématiques du Lac des Cygnes, de la Belle au bois dormant, de Giselle ou encore de Casse-noisette, Gopak, du Boléro…Une occasion unique pour ceux qui veulent assister à un ballet classique. A voir absolument !

Direction Alexandre Stoyanov .

Rue du Stade Espace Keraudy Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 38 00 38

English : Les étoiles de la danse

