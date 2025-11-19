LES ETOILES DU CIRQUE DE PEKIN – ODYSSEE – LES ETOILES DU CIRQUE DE PEKIN – LE COLISEE Chartres

LES ETOILES DU CIRQUE DE PEKIN – ODYSSEE – LES ETOILES DU CIRQUE DE PEKIN Début : 2027-01-16 à 15:00. Tarif : – euros.

QUARTIER LIBRE PRODUCTIONS, ALAIN M. PACHERIE ET LE CIRQUE PHÉNIX PRÉSENTENT : LES ÉTOILES DU CIRQUE DE PÉKINLa Chine a inventé les arts de l’acrobatie il y a 5000 ans. Aujourd’hui, le Cirque Phénix et Alain M. Pacherie le réinventent avec ODYSSÉE, un spectacle flamboyant, urbain et universel. Les Étoiles du Cirque de Pékin, virtuoses incontestées, déploient leur talent dans une mise en scène totalement repensée avec des décors spectaculaires, des costumes éclatants, des musiques électrisées et des numéros qui repoussent toutes les limites.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE COLISEE RUE DANIÈLE CASANOVA 28000 Chartres 28