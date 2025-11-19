LES ETOILES DU CIRQUE DE PEKIN – ODYSSEE – LES ETOILES DU CIRQUE DE PEKIN – ZENITH DE TOULON Toulon

LES ETOILES DU CIRQUE DE PEKIN – ODYSSEE – LES ETOILES DU CIRQUE DE PEKIN Début : 2027-02-03 à 20:00. Tarif : – euros.

SUD CONCERTS PRÉSENTE : LES ETOILES DU CIRQUE DE PEKIN – ODYSSEESoyez parmi les premiers à réserver vos billets. Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) du mercredi 08 octobre à 10h00 au vendredi 10 octobre à 10h00 La Chine a inventé les arts de l’acrobatie il y a 5000 ans. Aujourd’hui, le Cirque Phénix et Alain M. Pacherie le réinventent avec ODYSSÉE, unspectacle flamboyant, urbain et universel. Les Étoiles du Cirque de Pékin, virtuoses incontestées, déploient leur talent dans une mise en scène totalement repensée avec des décors spectaculaires, des costumes éclatants, des musiques électrisées et des numéros qui repoussent toutes les limites.

ZENITH DE TOULON BD CDT NICOLAS 83000 Toulon 83