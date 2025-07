[Les Étonnants Patrimoines] Agathe et mamie à la conquête de Dives-sur-Mer Village d’art Guillaume le Conquérant Dives-sur-Mer

[Les Étonnants Patrimoines] Agathe et mamie à la conquête de Dives-sur-Mer

Village d’art Guillaume le Conquérant 2 rue d’Hastings Dives-sur-Mer Calvados

Début : 2025-08-07 10:30:00

2025-08-07

Agathe, 5 ans, et sa mamie explorent la Normandie. Aujourd’hui, elles vont à Dives-sur-Mer. Mamie a préparé une petite chasse au trésor ! Il s’agit de bien suivre le parcours et de s’arrêter aux bons endroits. À la fin, une surprise est à découvrir ! Tarif famille pour 2 adultes et 2 enfants.

De 3 à 6 ans. (adulte accompagnateur).

Inscription obligatoire.

Village d’art Guillaume le Conquérant 2 rue d’Hastings Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 6 16 71 40 26 info@lesvisitesdo.com

English : [Les Étonnants Patrimoines] Agathe et mamie à la conquête de Dives-sur-Mer

Agathe, 5, and her grandma are exploring Normandy. Today, they’re off to Dives-sur-Mer. Grandma has prepared a little treasure hunt! All you have to do is follow the route and stop at the right places. At the end, there’s a surprise to discover! Family price for 2 adults and 2 children.

Ages 3 to 6 (accompanying adult).

Registration required.

German : [Les Étonnants Patrimoines] Agathe et mamie à la conquête de Dives-sur-Mer

Die fünfjährige Agathe und ihre Oma erkunden die Normandie. Heute fahren sie nach Dives-sur-Mer. Oma hat eine kleine Schatzsuche vorbereitet! Es geht darum, dem Weg gut zu folgen und an den richtigen Stellen anzuhalten. Am Ende gibt es eine Überraschung zu entdecken! Familientarif für 2 Erwachsene und 2 Kinder.

Von 3 bis 6 Jahren. (Erwachsener als Begleitperson).

Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Agathe, 5 anni, e sua nonna stanno esplorando la Normandia. Oggi vanno a Dives-sur-Mer. La nonna ha preparato una piccola caccia al tesoro! Tutto ciò che devono fare è seguire attentamente il percorso e fermarsi nei punti giusti. Alla fine, c’è una sorpresa da scoprire! Prezzo famiglia per 2 adulti e 2 bambini.

Dai 3 ai 6 anni (adulto accompagnatore).

Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Agathe, de 5 años, y su abuela exploran Normandía. Hoy van a Dives-sur-Mer. La abuela ha preparado una pequeña búsqueda del tesoro Sólo tienen que seguir el recorrido con atención y detenerse en los lugares adecuados. Al final, descubrirán una sorpresa Precio familiar para 2 adultos y 2 niños.

De 3 a 6 años (acompañados por un adulto).

Inscripción obligatoria.

