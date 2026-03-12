Les Étonnants patrimoines Corde, épée ou Poison Enquête médiévale à Caen Palais Ducal Caen

Les Étonnants patrimoines Corde, épée ou Poison Enquête médiévale à Caen

Palais Ducal Devant l’Artothèque Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 14:30:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Alors que le jeune duc Guillaume doit faire face à de nombreux complots, son tuteur Gislebert de Brionne est assassiné ! A vous de retrouver le coupable !

Alors que le jeune duc Guillaume doit faire face à de nombreux complots, son tuteur Gislebert de Brionne est assassiné ! A vous de retrouver le coupable, l’arme et le lieu du crime en arpentant les rues de Caen !

Depuis 1035, le jeune duc Guillaume est le nouveau Duc de Normandie ! Mais son jeune âge et son statut de bâtard en dérangent plus d’un … qui rêvent de prendre le pouvoir à sa place ! Au pied de l’Abbaye aux Hommes, en équipes, vous découvrez de façon interactive les événements de ces dernières années, pour comprendre le contexte de la mort de Gislebert de Brionne, le tuteur du jeune duc ! .

Palais Ducal Devant l’Artothèque Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr

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English : Les Étonnants patrimoines Corde, épée ou Poison Enquête médiévale à Caen

As the young Duke William faces a series of plots, his tutor Gislebert de Brionne is murdered! It’s up to you to find the culprit!

L’événement Les Étonnants patrimoines Corde, épée ou Poison Enquête médiévale à Caen Caen a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Caen la Mer