Les étonnants patrimoines Découvre Pont-l’Évêque en t’amusant ! Office de Tourisme Terre d’Auge Pont-l’Évêque
Les étonnants patrimoines Découvre Pont-l’Évêque en t’amusant ! Office de Tourisme Terre d’Auge Pont-l’Évêque mercredi 25 février 2026.
Les étonnants patrimoines Découvre Pont-l’Évêque en t’amusant !
Office de Tourisme Terre d’Auge 16 bis place Jean Bureau Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 15:00:00
fin : 2026-02-25 17:00:00
Date(s) :
2026-02-25
Rallye pour enfants
Observation, dessins, coloriages et énigmes sont au rendez-vous pour permettre de découvrir l’histoire et le patrimoine de Pont-l’Evêque tout en s’amusant !
Chaque rallyste doit être accompagné d’un parent. .
Office de Tourisme Terre d’Auge 16 bis place Jean Bureau Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 12 77 contact@terredauge-tourisme.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les étonnants patrimoines Découvre Pont-l’Évêque en t’amusant !
Rally for children
L’événement Les étonnants patrimoines Découvre Pont-l’Évêque en t’amusant ! Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2025-12-30 par OT Terre d’Auge Tourisme