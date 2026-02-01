Les Étonnants Patrimoines Escape-game archéologique Vieux
Route de Feuguerolles Bully Vieux Calvados
Début : 2026-02-16 11:30:00
2026-02-16 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20 2026-02-23 2026-02-24 2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27
A partir de 10 ans, adulte
Une archéologue a mystérieusement disparu de son chantier de fouilles…
Entrez dans le labo des archéologues, fouillez les lieux et tentez de réunir suffisamment d’indices pour résoudre cette enquête ! Une occasion de découvrir les spécialités de l’archéologie en s’amusant…
A partir de 10 ans, adulte accompagnateur obligatoire, 3€ en sup. de l’entrée du musée. .
Route de Feuguerolles Bully Vieux 14930 Calvados Normandie +33 2 31 71 10 20 vieuxlaromaine@calvados.fr
English : Les Étonnants Patrimoines Escape-game archéologique
An archaeologist has mysteriously disappeared from her excavation site?
Enter the archaeologists’ lab, search the site and try to gather enough clues to solve the case! A fun way to discover the specialties of archaeology?
Ages 10 and up, adults
