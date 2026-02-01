Les Étonnants Patrimoines Escape-game archéologique Vieux

Les Étonnants Patrimoines Escape-game archéologique

Route de Feuguerolles Bully Vieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 11:30:00

fin : 2026-02-16

Date(s) :

2026-02-16 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20 2026-02-23 2026-02-24 2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27

Une archéologue a mystérieusement disparu de son chantier de fouilles…

Entrez dans le labo des archéologues, fouillez les lieux et tentez de réunir suffisamment d’indices pour résoudre cette enquête ! Une occasion de découvrir les spécialités de l’archéologie en s’amusant…

A partir de 10 ans, adulte

A partir de 10 ans, adulte accompagnateur obligatoire, 3€ en sup. de l’entrée du musée. .

Route de Feuguerolles Bully Vieux 14930 Calvados Normandie +33 2 31 71 10 20 vieuxlaromaine@calvados.fr

English : Les Étonnants Patrimoines Escape-game archéologique

An archaeologist has mysteriously disappeared from her excavation site?

Enter the archaeologists’ lab, search the site and try to gather enough clues to solve the case! A fun way to discover the specialties of archaeology?

Ages 10 and up, adults

