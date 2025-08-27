Les Étonnants Patrimoines Le mystère des 4 amis D-Day Wings Museum Bretteville-sur-Odon

Plongez dans une aventure unique à travers l’histoire de la Seconde Guerre mondiale avec l’énigme des 4 amis.

Plongez dans une aventure unique à travers l’histoire de la Seconde Guerre mondiale avec l’énigme des 4 amis. Lors de récents travaux au musée, nous avons découvert une lettre accompagnée d’un coffre mystérieux verrouillé par un cadenas à code. Cette lettre raconte l’histoire de quatre camarades inséparables, chacun ayant occupé un poste différent pendant la guerre. Ensemble, ils partageaient un secret bien gardé un trésor dissimulé dans ce coffre.

Votre mission ? Découvrir les quatre chiffres du code du cadenas en explorant les appareils historiques utilisés par ces amis. Chacun des indices est caché dans un lieu précis du musée et vous devrez résoudre des énigmes tout en apprenant des anecdotes fascinantes sur ces équipements emblématiques de la guerre.

John, à bord du légendaire C-47 Dakota, vous guidera vers le Nord.

Thomas, sur le canon Bofors, vous invite à lever les yeux au ciel.

James, aux commandes du célèbre Spitfire, vous testera avec un code morse.

Louis, dans la tourelle du B-17, vous dévoilera des souvenirs cachés.

Chaque étape vous rapproche du trésor, une surprise symbolique qui raconte l’importance de l’amitié et de la camaraderie pendant les moments les plus sombres de l’Histoire.

Informations pratiques

Durée de l’activité environ 1 heure.

Public tout âge, idéal pour les familles et les groupes d’amis.

À la clé l’ouverture du coffre et une petite surprise à partager !

Êtes-vous prêt à relever le défi et à percer le secret des 4 amis ? .

D-Day Wings Museum 485 Rue Jules Védrines Bretteville-sur-Odon 14760 Calvados Normandie +33 6 72 42 60 52 communication.ddaywingsmuseum@gmail.com

Dive into a unique adventure through the history of the Second World War with The 4 Friends Puzzle.

Tauchen Sie mit dem Rätsel der vier Freunde in ein einzigartiges Abenteuer durch die Geschichte des Zweiten Weltkriegs ein.

Tuffatevi in un’avventura unica attraverso la storia della Seconda Guerra Mondiale con il Puzzle dei 4 Amici.

Sumérgete en una aventura única a través de la historia de la Segunda Guerra Mundial con The 4 Friends Puzzle.

