Les Étonnants Patrimoines Visite-enquête On a volé l’éventail !, Musée de Normandie Caen

Les Étonnants Patrimoines Visite-enquête On a volé l’éventail !

Musée de Normandie Château Caen Calvados

Un éventail en dentelle a été dérobé lors d’un mariage dans la campagne normande… Suivez le médiateur dans les collections du Musée de Normandie et menez l’enquête en famille !

Un éventail en dentelle a été dérobé lors d’un mariage dans la campagne normande… Menez l’enquête en famille et aidez le médiateur à le retrouver ! Cette visite, alternant commentaires et participation active du groupe à des activités ludiques, permet de découvrir les collections ethnographiques du musée.

Pour le jeune public (8-13 ans) accompagné d’un adulte. Durée 1h. 8€ entrée incluse, billetterie au pavillon d’accueil ou en ligne. Ouverture des réservations 2 mois avant la date de l’activité. .

Musée de Normandie Château Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 30 47 60

English : Les Étonnants Patrimoines Visite-enquête On a volé l’éventail !

A lace fan has been stolen from a wedding in the Normandy countryside… Follow the mediator into the collections of the Musée de Normandie and investigate with your family!

