Les Étonnants Patrimoines Visites guidées en famille au Mémorial de Caen Mémorial de Caen Caen

Horaires des visites 11h30 et 14h30.

En supplément du billet d’entrée.

Parents et enfants (à partir de 8 ans) découvrent ensemble le musée lors d’une visite guidée adaptée, pédagogique et spécialement dédiée aux familles. Pendant 1h45, le guide animateur aborde les grandes questions de la Seconde Guerre mondiale dans les parcours muséographiques avec une valise contenant des objets et documents d’archives issus des collections du musée.

Horaires des visites 11h00 et 14h30

Réservez dès maintenant votre visite guidée en ligne (ou sur place le jour de la visite, en fonction des places disponibles). .

Mémorial de Caen Esplanade du général Eisenhower Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 06 45 contact@memorial-caen.fr

During the vacations, the Memorial offers guided family tours. Parents and children (aged 8 and over) can discover the museum together on an educational guided tour for families.

Tour times: 11:30 am and 2:30 pm.

In addition to admission ticket.

Während der Ferien bietet die Gedenkstätte Führungen für Familien an. Eltern und Kinder (ab 8 Jahren) entdecken das Museum gemeinsam bei einer pädagogischen Führung, die speziell für Familien gedacht ist.

Öffnungszeiten der Führungen: 11:30 und 14:30 Uhr.

Zusätzlich zur Eintrittskarte.

Durante le vacanze, il Memoriale offre visite guidate per famiglie. Genitori e bambini (a partire dagli 8 anni) possono scoprire insieme il museo con una visita guidata educativa per famiglie.

Orari delle visite: 11.30 e 14.30.

Oltre al biglietto d’ingresso.

Durante las vacaciones, el Memorial ofrece visitas guiadas para familias. Padres e hijos (a partir de 8 años) pueden descubrir juntos el museo en una visita guiada educativa para familias.

Horarios: 11.30 h y 14.30 h.

Además de la entrada.

