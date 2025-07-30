Les étranges visites Magic Jurassik Colline du Castellan Istres

Mercredi 13 août 2025 de 18h à 19h. Colline du Castellan Chemin du Castellan Istres Bouches-du-Rhône

Timeless et Koum vous convient à un spectacle mêlant histoire des dinosaures et tours de magie pour petits et grands avec le site Dinosaur’Istres en toile de fond.

Colline du Castellan Chemin du Castellan Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

English :

Timeless and Koum invite you to a show blending dinosaur history and magic tricks for young and old alike, with the Dinosaur’Istres site as a backdrop.

German :

Timeless und Koum laden Sie zu einer Show ein, die die Geschichte der Dinosaurier mit Zaubertricks für Groß und Klein vor dem Hintergrund des Dinosaur?Istres verbindet.

Italiano :

Timeless e Koum vi invitano a uno spettacolo che combina la storia dei dinosauri e i trucchi di magia per grandi e piccini, con il sito Dinosaur?Istres come sfondo.

Espanol :

Timeless y Koum te invitan a un espectáculo que combina la historia de los dinosaurios y trucos de magia para grandes y pequeños, con el sitio de Dinosaur’Istres como telón de fondo.

