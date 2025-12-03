Les Êtres Dansés – Danse libre et intuitive – Groupe continu Pôle associatif Désiré Colombe Nantes

Les Êtres Dansés – Danse libre et intuitive – Groupe continu 3 décembre 2025 – 1 juillet 2026, certains mercredis Pôle associatif Désiré Colombe Loire-Atlantique

Tarif payant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-03T10:15:00 – 2025-12-03T12:00:00

Fin : 2026-07-01T10:15:00 – 2026-07-01T12:00:00

Les ateliers Êtres Dansés les mercredis – frequence hebdomadaire. Cest une proposition de danse libre et intuitive en groupe continu. Danser et être dansé® alliant la danse des 5 rythmes, la danse médecine,l’estatic dance. Ouvert aux adultes de 18 à 88 ans, sans pré-requis, pas besoin de savoir danser, juste l’envie de vous mettre en mouvement.

Un voyage musical en mouvement pour danser la vie plutôt que de la penser à travers les 5 élements. un voyage dansé avec ou sans guidance pour revenir au corps, aux sensations, à l’écoute de son corps, de ses enevies, pour se libérer, se faire du bien et danser l’évidence. Nous dansons pieds nus, sans miroirs dans un cadre bienveillant et sécure.

Possibilité de s’inscrire aux portes ouvertes 1 fois par mois en début de mois.

Pôle associatif Désiré Colombe 8 Rue Arsène Leloup, 44100 Nantes Nantes 44100 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0778954511 »}, {« type »: « email », « value »: « lesetresdanses@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lesetresdanses.fr »}]

