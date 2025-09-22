Les êtres humaines Théâtre Les Arts Cluny

Les êtres humaines

Théâtre Les Arts Place du Marché Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 20:00:00

fin : 2026-02-27 20:15:00

Date(s) :

2026-02-27

ILS SCÈNENT / RÊVER TOUT HAUT

Théâtre musical

Une être humaine, c’est celle qui n’a pas le droit de regarder par la fenêtre, celle qui doit oublier le mot NON, celle qui est en danger dans sa propre maison et qui un jour, emportant ses gamins, son baluchon, trouve la force de s’enfuir, et s’échappe d’un domicile conjugal nocif, mortifère, violent, celle qui sauve sa peau et qui, avec le temps, va reconstruire une vie ailleurs, autrement et va monter sur scène pour raconter…

Fruit de plusieurs semaines d’ateliers artistiques proposés à des femmes et des enfants victimes de violences intrafamiliales en Bourgogne Franche-Comté et menés en 2025, Les Êtres Humaines raconte en mots et en chansons le chemin à parcourir pour se protéger, comprendre et s’éloigner.

Sur scène, des artistes et des femmes anciennement victimes, redevenues des êtres humaines

Dès 12 ans

Interprétation Valérie Gaudissart, Morton Potash, Sidonie Dubosc, Aurélie Loutan, Flore Simon… • Écriture et mise en scène Valérie Gaudissart

Ce spectacle s’inscrit dans une démarche collective menée par la Ville de Cluny, en partenariat avec le Département de Saône-et-Loire, la Communauté de communes du clunisois, les associations locales…, pour lutter contre les violences intrafamiliales.

Une initiative qui vise à sensibiliser le plus grand nombre à une réalité souvent tue, mais qu’il est essentiel de rendre visible.

Avec le soutien du Fonds Social Européen. .

Théâtre Les Arts Place du Marché Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

English : Les êtres humaines

German : Les êtres humaines

Italiano :

Espanol :

L’événement Les êtres humaines Cluny a été mis à jour le 2025-09-22 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)