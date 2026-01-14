Les êtres humaines Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier

Les êtres humaines

Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 14:30:00

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-03-05

Semaine des droits des femmes Théâtre, chansons et témoignages par la cie Rêver tout haut

Basé sur un long travail de recueil de témoignages, ce spectacle explore toute la complexité des violences conjugales, l’intimité des situations d’emprise et fait émerger l’énergie à déployer pour s’en sortir.

Temps d’échanges après le spectacle. .

Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20 admi.ecla@mairie-saintvallier.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les êtres humaines

L’événement Les êtres humaines Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-01-14 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)