Les êtres humaines Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier jeudi 5 mars 2026.
Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier Saône-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-03-05 14:30:00
2026-03-05
Semaine des droits des femmes Théâtre, chansons et témoignages par la cie Rêver tout haut
Basé sur un long travail de recueil de témoignages, ce spectacle explore toute la complexité des violences conjugales, l’intimité des situations d’emprise et fait émerger l’énergie à déployer pour s’en sortir.
Temps d’échanges après le spectacle. .
Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20 admi.ecla@mairie-saintvallier.fr
