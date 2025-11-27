Les étudiants à l’œuvre Musée d’arts de Nantes Nantes

Les étudiants à l’œuvre Musée d’arts de Nantes Nantes jeudi 27 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-27 19:15 – 20:45

Gratuit : oui Entrée libre dans la limite des places disponibles Tout public

Le musée invite des étudiants d’histoire de l’art de l’Université de Nantes et des classes préparatoires Hypokhâgne et Khâgne du lycée Clémenceau à partager leur regard sur leurs oeuvres favorites. Le temps d’une nocturne, ils animeront les salles du musée avec des visites courtes devant les oeuvres. Un bon moyen de découvrir le musée autrement !

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html