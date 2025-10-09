Les évènements de la rentrée de la Mission Locale Sud Gironde Mission Locale Sud Gironde Langon

Les évènements de la rentrée de la Mission Locale Sud Gironde Mission Locale Sud Gironde Langon jeudi 9 octobre 2025.

Les évènements de la rentrée de la Mission Locale Sud Gironde Jeudi 9 octobre, 18h00 Mission Locale Sud Gironde Gironde

Gratuit – Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-09T18:00:00 – 2025-10-09T19:30:00

Fin : 2025-10-09T18:00:00 – 2025-10-09T19:30:00

Dans le cadre de son engagement pour l’insertion et l’accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans, la Mission Locale Sud Gironde organise 3 actions et forums destinés à favoriser l’emploi, la formation et l’accès aux services dans les prochaines semaines :

Mercredi 10 septembre : Les rencontres de l’Inédit à Bazas de 14 h à 16h Découverte de métiers hors du communs et de parcours professionnels inspirants

Jeudi 18 septembre : Forum de l’Alternance à Langon de 9h à 12h

Rencontre avec des entreprises locales en recherche d’alternants

Jeudi 9 octobre : Portraits Métiers à Langon à 18h

Visionnage de 5 films produits par les jeunes de la Mission Locale, mettant en lumière des métiers et des parcours inspirants

Rencontre avec les équipes

Mission Locale Sud Gironde 20 rue condorcet 33210 Langon Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine

La Mission Locale Sud Gironde organise plusieurs actions et forums destinés à favoriser l’emploi, la formation et l’accès aux services pour les jeunes de 16 à 25 ans.